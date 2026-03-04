Registrada una "fuerte explosión" cerca de un buque en aguas de Omán

Archivo - Lanzamiento de misil desde un buque durante unas maniobras militares en una ubicación no revelada del sur de Irán, en el golfo de Omán - Europa Press/Contacto/Iranian Army Office

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) ha informado en las últimas horas de este martes de una "fuerte explosión" en las proximidades de un buque, ubicado en aguas a unos 250 kilómetros al este de Mascate, capital de Omán.

El organismo británico ha indicado que el capitán de la embarcación "informó de una fuerte explosión en las proximidades" de la misma, "seguida de humo en el agua", en un comunicado en el que ha avanzado que tanto el buque como la tripulación se encuentran "a salvo".

El incidente ha tenido lugar a "137 millas náuticas" al este de la capital omaní a las 19.50 horas de este martes (hora local, 20.50 en España peninsular y Baleares) y continúa bajo investigación de las autoridades, ha agregado.

"Se recomienda a los buques que transiten con cautela e informen de cualquier actividad sospechosa al UKMTO", ha añadido el organismo británico, que no da más información sobre el buque afectado.

El suceso tiene lugar en medio de la escala regional a raíz de los ataques del pasado sábado de Estados e Israel contra Irán, que ha respondido con bombardeos contra el país hebreo así como contra instalaciones estadounidenses en países del golfo Pérsico.