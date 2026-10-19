Registrado un ataque contra un vehículo de la Fuerza de Supresión de Pandillas en la capital de Haití

Archivo - Manifestación en Haití en abril de 2025 (archivo) - Patrice Noel/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) fue objetivo de un ataque el domingo cuando patrullaba en en área metropolitana de la capital de Haití, Puerto Príncipe, según ha confirmado la misión, que no se ha pronunciado sobre posibles víctimas, tras las informaciones en medios locales sobre la posible desaparición de cinco soldados salvadoreños.

La GSF ha achacado el ataque a "presuntos miembros de pandillas" y ha detallado que "individuos armados abrieron fuego contra el vehículo, lo que desencadenó un intercambio de disparos" en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets. "El personal de la GSF respondió conforme a las reglas de combate establecidas, contando con apoyo aéreo de helicópteros de la propia fuerza", ha detallado.

"Las operaciones de seguridad continúan en la zona, mientras la GSF mantiene sus esfuerzos para desarticular la actividad de las pandillas armadas y ejercer presión sobre los grupos criminales que operan en la región", ha dicho en un comunicado en redes sociales, en el que ha recomendado a los residentes en la zona que "permanezcan en sus hogares hasta nuevo aviso" y que "eviten acercarse a la zona de operaciones".

El suceso, cuya autoría no ha sido reivindicada hasta la fecha, ha tenido lugar después de que el 29 de septiembre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acordara prorrogar por seis meses el mandato de la GSF --creada hace poco más de un año por el organismo con el objetivo declarado de combatir a las pandillas y apoyar los esfuerzos de estabilización de Haití--, extendiendo su presencia hasta el 31 de marzo de 2027.