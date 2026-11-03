Registrado un ataque con dos proyectiles "desconocidos" en un buque cisterna frente a las costas de Omán

Archivo - Vista del estrecho de Ormuz cerca de Jasab, una pequeña localidad en el norte de Omán - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un buque cisterna ha sido objeto de un ataque con dos proyectiles "desconocidos" mientras navegaba en aguas del estrecho de Ormuz frente a las costas de Omán, ha informado este martes el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

El organismo, vinculado a la Armada británica, ha anunciado en sus redes sociales que el suceso ha tenido lugar a 14 millas náuticas al noreste de la ciudad omaní de Lima y que, hasta el momento, no se han registrado víctimas ni daños medioambientales.

"El responsable de seguridad de un buque cisterna ha informado de que dos proyectiles desconocidos han impactado en la sala de máquinas", ha señalado en un mensaje en el que ha recomendado una vez más a las embarcaciones que naveguen con precaución y pongan en conocimiento de la UKMTO "cualquier actividad sospechosa" en la zona.