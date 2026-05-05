Registrado un incendio en una refinería en la región rusa de Leningrado tras un ataque con drones de Ucrania

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Rusia han confirmado este martes un incendio en una refinería en la región de Leningrado (noroeste) tras un ataque con drones por parte del Ejército de Ucrania, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.
El gobernador de Leningrado, Alexander Drozdenko, ha indicado en un mensaje en redes sociales que "se ha registrado un incendio en una zona industrial en Kirishi", antes de resaltar que las llamas han sido posteriormente "contenidas". "Los esfuerzos de extinción están cerca de ser finalizados", ha agregado.
Así, ha subrayado que "el principal objetivo del ataque fue KINEF", en referencia a Kirishinefteorgsintez, una de las mayores refinerías de petróleo de Rusia, al tiempo que ha manifestado que "no hay víctimas a causa del ataque". "Durante la noche han sido derribados 29 drones enemigos en la región de Leningrado", ha zanjado.
Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha indicado que durante las últimas horas han sido derribados 289 drones sobre las regiones de Moscú, Briansk, Bélgorod, Vorónezh, Kursk, Kaluga, Smolensk, Oriol, Tver, Tula, Riazán, Pskov, Nóvgorod, Leningrado, Rostov, Volgogrado, Tartaristán, Krasnodar, el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido internacionalmente.