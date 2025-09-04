Registrado un terremoto de magnitud 5,6 en la zona afectada por el seísmo del domingo en Afganistán

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo terremoto de magnitud 5,6 en la escala Richter ha sacudido este jueves la zona afectada por el seísmo registrado durante el fin de semana en el este de Afganistán, que ha dejado hasta el momento más de 2.200 muertos y alrededor de 3.600 heridos, según el último balance facilitado por las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha indicado que el epicentro ha estado situado a unos 36 kilómetros al suroeste de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, y que el hipocentro ha estado ubicado a unos diez kilómetros de profundidad, sin que por ahora haya informaciones sobre nuevas víctimas o daños materiales.

A última hora del domingo se registró un terremoto de magnitud 6 afectó a una zona ubicada en las proximidades de Jalalabad, donde continúan activas las labores de búsqueda y rescate a pesar de las dificultades sobrevenidas por las numerosas réplicas registradas en la zona.