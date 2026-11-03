Registrados avisos de bomba falsos en siete vuelos europeos, uno de los cuales aterrizó en Murcia

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Siete vuelos europeos han registrado amenazas de bomba falsas a lo largo de la mañana de este martes, lo que ha obligado a las autoridades de Polonia, Italia, Bulgaria y España a activar dispositivos de seguridad.

En el caso de España, el aeropuerto de Murcia ha puesto en marcha sus protocolos por una alerta a bordo de un avión de la aerolínea Ryanair procedente de la ciudad británica de Mánchester.

Otros dos aviones afectados por estas alertas habían partido con dirección a la capital polaca, Varsovia, tras despegar de Londres, la capital de Reino Unido, y Copenhague, la capital danesa, respectivamente.

"Les informamos de que la amenaza de bomba fue cancelada a las 12.21 horas (hora local de Polonia). Tras la intervención de los servicios correspondientes, el aeropuerto de Varsovia/Modlin ha retomado sus operaciones con normalidad", han indicado las autoridades aeroportuarias del aeropuerto polaco, que han apuntado a que la situación ha provocado retrasos en las salidas de algunos vuelos.

En el caso de Bulgaria, el Ministerio del Interior ha informado de que dos aviones con destino Sofía, la capital búlgara, y procedentes de Bérgamo, en Italia, y Dublín, en Irlanda, habían recibido sendos avisos de bomba. Tras su aterrizaje en el país han sido inspeccionados por agentes de la Unidad Especializada de Lucha contra el Terrorismo en busca de posibles artefactos explosivos.

El propio ministro de Transporte y Comunicaciones búlgaro, Georgi Peev, ha declarado que no se han encontrado artefactos explosivos en los dos aviones sobre los que se recibieron las amenazas, según informaciones de la agencia de noticias BTA.

A estos cinco vuelos hay que sumar otros dos: uno que partió de Dublín y otro que salió de Lisboa. Los dos aterrizaron en el aeropuerto romano de Fiumicino, en la capital italiana, donde han tenido que ser revisados tras registrar amenazas similares. Las inspecciones han concluido sin hallazgo relevante alguno, aunque las Fuerzas Aéreas italianas se han visto obligadas a desplegar dos aeronaves para escoltar a uno de los aviones sospechosos, ha informado el diario 'La Stampa'.

En total, cinco de los siete vuelos eran de la aerolínea irlandesa Ryanair, mientras que el sexto era de la compañía polaca LOT (el que volaba de Londres a Varsovia) y el séptimo de la escandinava SAS (que partió de Copenhague con destino Varsovia). Todos los casos resultaron ser falsos.