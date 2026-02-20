Registrados varios ciberataques contra páginas web en Groenlandia

Paisaje con varias casas en Groenlandia - Europa Press/Contacto/Li Ying

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Danesa para la Seguridad Ciudadana ha confirmado este viernes varios ciberataques, presuntamente vinculados a redes rusas, contra páginas web en Groenlandia en la misma jornada en la que el rey Federico de Dinamarca se encuentra de visita en la isla.

"Estamos siguiendo de cerca la situación y mantenemos un diálogo continuo con las autoridades pertinentes de Dinamarca y Groenlandia sobre los ataques actuales", ha indicado en un comunicado, si bien no ha revelado qué sitios web han quedado afectados.

Por su parte, el Gobierno de Groenlandia ha expresado en un comunicado que los ataques no son "peligrosos" ni "perjudiciales" con respecto a los datos, sino que simplemente interrumpen el acceso a las web por periodos cortos de tiempo.

Estos ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS, por sus siglas en inglés), que consisten en sobrecargar páginas web o redes para impedir su acceso, han sido atribuidos al grupo de hackers ruso NoName 057 (16), responsable de numerosos ciberataques en países de la OTAN, según la compañía de radiodifusión pública danesa DR.

Los ciberataques se producen en medio de la visita del rey Federico de Dinamarca y en medio de las primeras maniobras de la OTAN en el marco de la misión 'Centinela del Ártico', que tiene como objetivo reforzar militarmente la región del Ártico y el Alto Norte.