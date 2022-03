La Registraduría anuncia que no solicitará un recuento de votos para el Senado de Colombia

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El registrador Nacional del Estado Civil de Colombia, Alexander Vega, no solicitará al Consejo Nacional Electoral (CNE) un recuento voto a voto de todas las mesas de los comicios al Senado en las elecciones del pasado 13 de marzo, en las que la coalición de izquierda Pacto Histórico fue la más votada.

"Para información de todas las fuerzas políticas, la Registraduría no presentará ante el CNE la solicitud de recuento de votos de las elecciones de Senado de la República. En consecuencia, continuará su normal curso el escrutinio", ha destacado, según recoge la Registraduría colombiana en un mensaje en su perfil oficial de Twitter.

En este sentido, ha asegurado que "la adulteración de resultados electorales es un delito" y que "en el país no se han perdido votos", por lo que "no hubo fraude en Colombia el pasado 13 de marzo". Vega ha explicado, no obstante, que "hubo una diferencia entre el preconteo y el escrutinio".

La razón por la que estos errores se presentaron, especialmente en el Senado, fue porque los jurados dejaron para el final el conteo de sus votos. Según explicó el registrador esta semana, se había dado la instrucción de contar primero los votos para las consultas, luego los del Senado, seguidos de los de la Cámara y por último los de las Circunscripciones de Paz.

Otras de las inconsistencias detectadas por la Registraduría fue que muchos jurados llenaron con asteriscos las casillas en donde no hubo votos, lo que dificultaba la lectura digital de los formularios, según ha recogido la prensa colombiana.

"Parto de la buena fe de los jurados. Un alto porcentaje de las actas de preconteo fueron digitalizadas. Las mismas pueden ser descargadas y son públicas", ha dicho este martes Vega, agregando que "el resultado de las próximas elecciones presidenciales reflejará la voluntad de los colombianos a través de un proceso electoral transparente y con garantías".

La decisión se tomó durante una reunión de la CNE convocada por el Gobierno en la que han participado miembros de los diferentes partidos y movimientos políticos, así como la misión de observación electoral, ha informado Blu Radio.

El presidente encargado de la CNE, César Abreu, ha apuntado que esta decisión "les quitan un peso de encima" al no tener que estudiar esta propuesta y le da "una garantía al proceso electoral", según recoge la citada emisora colombiana.

El candidato de la coalición de izquierda Pacto Histórico a la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro, denunció este lunes el "golpe de Estado" que suponía el recuento de los votos al Senado de las elecciones del pasado 13 de marzo, en las que su formación fue la más votada.

"La cadena de custodia de los votos terminó el sábado. A esta hora pueden estar llenando las bolsas de votos. Desobedecen la decisión de 5.000 jueces. Estamos ante un verdadero golpe de estado impulsado por Uribe", afirmó Petro en referencia al expresidente y líder conservador Álvaro Uribe.

Según el escrutinio, hubo incremento de por lo menos 390.000 votos para el Pacto Histórico, algo que, sin embargo, también venían denunciando los miembros de esa coalición política. Estas denuncias, a la que se ha sumado incluso el expresidente y dirigente de la derecha colombiana anteriormente nombrado, Álvaro Uribe, polarizan la campaña electoral a dos meses de las elecciones presidenciales.