Reino Unido avisa de que deportará a los estudiantes extranjeros con visado agotado

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha comenzado a contactar con miles de estudiantes extranjeros para avisarles de que serán deportados si expira su visado, dentro de una revisión más amplia de las políticas migratorias con la que el Ejecutivo de Keir Starmer busca reducir las estadísticas generales.

El Ministerio del Interior responde de esta manera a lo que ha considerado una tendencia "alarmante", según la cual parte de los estudiantes internacionales terminan solicitando asilo cuando expira su visado para tratar de quedarse en Reino Unido, "aunque las cosas en su país no hayan cambiado", ha explicado la ministra Yvette Coopeer a BBC.

El 15 por ciento de las solicitudes de asilo presentadas el año pasado ante las autoridades británicas --unas 16.000-- corresponderían a estos casos, lo que había llevado ya en mayo a las autoridades que vigilarían de cerca los visados de estudiantes para evitar que pudiesen ser una tapadera para la entrada de inmigrantes.

Este aviso se ha traducido ya en mensajes de texto o correo electrónicos en los que se avisa a los estudiantes de que las autoridades rechazarán de manera "rápida y contundente" cualquier potencial petición de asilo que no se sustente. "Si no tienes derecho a quedarte en Reino Unido, debes irte", reza este mensaje.