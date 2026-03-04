Reino Unido convoca al embajador de Irán en Londres para protestar por el comportamiento de Teherán

El primer ministro británico, Keir Starmer - Europa Press/Contacto/Wiktor Szymanowicz

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Reino Unido ha convocado este miércoles al embajador de Irán en Londres, Seyed Ali Musavi, para protestar por el "comportamiento" de Teherán, al que ha acusado de "intentar arrastrar a la región" de Oriente Próximo a un conflicto más amplio", con ataques contra "países que no le han atacado".

"Esto representa una clara amenaza para la seguridad de la región y para los cientos de miles de ciudadanos británicos en la región. Irán debe rendir cuentas por sus acciones", ha indicado el Gobierno británico del primer ministro, Keir Starmer, en un comunicado.

El responsable de la cartera diplomática para Oriente Próximo, Hamish Falconer, ha trasladado así el malestar de Londres a Musavi por los recientes acontecimientos regionales y ha afirmado que Reino Unido "protegerá su seguridad nacional", mientras que "la vida de los ciudadanos británicos seguirá siendo su máxima prioridad".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.000 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.