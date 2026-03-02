Reino Unido denuncia el lanzamiento de dos misiles desde Irán contra Chipre, donde tiene dos bases militares

El secretario de Defensa de Reino Unido, John Healey - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno británico ha denunciado este domingo el lanzamiento desde Irán de dos misiles contra una de las bases militares que posee en la isla de Chipre, lo que ha considerado como muestra de la represalia "indiscriminada" de Teherán por los ataques de Estados e Israel que comenzaron este sábado.

El Ministerio de Defensa ha afirmado que su base aérea de Akrotiri ha sido objeto de un "presunto ataque con drones" alrededor de la medianoche (23.00 horas en España peninsular y Baleares) y ha confirmado que "la base ha respondido para defender a nuestro pueblo", según recoge la cadena británica BBC.

El secretario de Defensa de Reino Unido, John Haley, ha señalado en una entrevista concedida a la cadena Sky News que han sido dos los misiles lanzados desde Irán hacia Chipre y, si bien ha descartado que la isla sea un objetivo de las autoridades iraníes, ha lamentado que "esto muestra cuán indiscriminada" es la represalia de Irán a los bombardeos de Israel y Estados Unidos que han costado la vida al líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei.

Este mismo domingo, el primer ministro, Keir Starmer, ha anunciado que su país ha accedido a la petición de Washington para el empleo de bases británicas para atacar y degradar los sistemas de lanzamiento de misiles de Irán.

El presidente chipriota, Nikos Christodoulides, que ha abordado los últimos acontecimientos en Oriente Próximo con Starmer en una conversación telefónica, ha cuestionado durante la jornada las informaciones sobre el ataque a Chipre: "No hay indicio alguno de que el país estuviera bajo amenaza".

Por su parte, el presidente de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Tufan Erhürman, ha ido más allá y ha criticado los comentarios de Haley, advirtiendo de que "es extremadamente arriesgado hacer una declaración sin confirmar completamente ninguna noticia". "La información de más alto nivel confirmada por nuestras autoridades militares es que la noticia de que dos misiles fueron lanzados desde Irán no es cierta", ha asegurado en una publicación en redes sociales.