Reino Unido destituye a su embajador en México tras ser grabado bromeando con un rifle

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha destituido a Jon Benjamin del cargo de embajador británico en México después de que hace unos días saliera a la luz un breve vídeo en el que el diplomático aparece a bordo de un vehículo y bromeando con un rifle de asalto.

Según los informes oficiales, el vídeo se grabó a comienzos de año cuando el embajador Benjamin se encontraba de visita en Durango y Sinaloa, dos estados del norte de México gravemente afectados por la violencia armada de los cárteles de la droga, recoge 'Daily Mail'.

British Ambassador to Mexico, Jon Benjamin, points a semi automatic weapon at concerned Mexican staff member. In a context of daily killings in Mexico by drug dealers, he dares to joke. @DailyMirror @guardian @TheSun @TheEconomist @Telegraph @DailyMailUK @FCDOGovUK pic.twitter.com/1obqgsNnTD