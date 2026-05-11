Reino Unido y Francia convocan mañana a ministros de Defensa aliados para concretar aportaciones a misión en Ormuz

El destructor de la Armada de EEUU, USS Rafael Peralta, intercepta el petrolero con bandera iraní M/V Stream, siguiendo el bloqueo marítimo a los buques que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes. - Us Navy/Us Navy / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido y Francia convocan este martes a los ministros de Defensa de la coalición de más de 40 países que estudia el despliegue de una misión en el estrecho de Ormuz que contribuya a garantizar el libre tránsito por esta vía marítima, en una cita llamada a concretar las aportaciones militares a la operación.

El titular de Defensa de Reino Unido, John Healey, y su homóloga francesa, Catherine Vautrin, copresidirán la cita destinada a que los aliados "definan sus contribuciones militares a la misión defensiva destinada a reabrir y asegurar el estrecho de Ormuz cuando las condiciones lo permitan", ha indicado el Gobierno británico en un comunicado.

"Estamos transformando el acuerdo diplomático en planes militares prácticos para restaurar la confianza en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz. Cuando copresida esta reunión de naciones de todo el mundo, nuestra tarea será asegurarnos de que no solo estemos hablando, sino que estemos preparados para actuar", ha indicado Healy sobre las perspectivas de cara a la reunión.

Esta cumbre sigue una cita a nivel técnico a finales de abril en la que los miembros de la coalición consensuaron su visión para un misión militar que escolte a buques mercantes en la zona de Ormuz, escenario al que se ha trasladado la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, anunciaron la puesta en marcha de una misión naval con carácter "neutral" que "acompañe y proteja" a los buques mercantes que transiten por el golfo Pérsico.

De lado de Estados Unidos se ha criticado la iniciativa europea insitiendo en que la reunión de líderes fue "absurda" y que aún no se habían visto "esfuerzos serios" para lanzar la operación.