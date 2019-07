Reino Unido intentará formar una misión europea para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz

Publicado 22/07/2019 18:53:41 CET

El Gobierno de Reino Unido ha anunciado este lunes que intentará conformar una misión europea conjunta para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz, después de que Irán haya interceptado un petrolero británico en la zona.

El ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha señalado ante el Parlamento que "según el Derecho Internacional, Irán no tenía derecho a obstruir el paso del barco, no digamos ya abordarlo", según ha informado el diario británico 'The Telegraph'.

"Fue un acto de piratería estatal", ha dicho, antes de recalcar que Londres "intentará establecer una misión de protección marítima liderada por europeos para garantizar el paso seguro de personal y carga en esta región vital".

Hunt ha manifestado además que abordará cómo esta misión podría complementarse con las propuestas realizadas por Estados Unidos para misiones similares en la zona, si bien ha descartado unirse a cualquiera de ellas.

Así, ha apuntado que Reino Unido "no será parte de la campaña de máxima presión de Estados Unidos sobre Irán, ya que está comprometido con preservar el acuerdo nuclear (de 2015)", tal y como ha recogido la agencia de noticias Reuters.

Por otra parte, ha manifestado que Londres pedirá a todos los barcos de bandera británica que informen al Gobierno sobre sus intenciones de atravesar el estrecho de Ormuz.

"Les aconsejaremos sobre la forma más segura de transitar, lo que podría implicar viajar en un convoy", ha dicho. "Por supuesto, no es posible que la Armada escolte a cada barco o elimine todos los riesgos de piratería", ha añadido.

"Sin embargo, los riesgos pueden reducirse de forma sustancial si las compañías comerciales cooperan totalmente con las instrucciones del Departamento de Transportes, lo que les animamos a hacer", ha recalcado.

La captura del barco británico se produjo después de que el pasado 4 de julio Reino Unido apresara el superpetrolero 'Grace 1', contratado por Irán, cuando navegaba cerca de Gibraltar ante la sospecha de que trasladaba un cargamento de crudo con destino a una refinería de Siria, lo que supondría un incumplimiento de las sanciones impuestas por la Unión Europea contra el Gobierno que preside Bashar al Assad.

Desde entonces, el 'Grace 1' permanece bajo custodia de las autoridades británicas en Gibraltar. La República Islámica ha pedido en repetidas ocasiones a Reino Unido la liberación del superpetrolero y había advertido de que adoptaría represalias contra los británicos y los estadounidenses por esta acción.