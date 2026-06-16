Reino Unido investiga disparos de advertencia de un buque ruso cerca de un yate en el Canal de la Mancha

El buque ruso Admiral Grigorovich - -/Mod Crown Copyright via PA Wir / DPA

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Reino Unido está investigando una serie de disparos de advertencia efectuados por un buque de guerra ruso cerca de un yate británico en el Canal de la Mancha pocos días después de que las autoridades incautaran un petrolero vinculado a Moscú en la misma zona.

El incidente ha sido registrado sobre las 11.40 horas (hora local) de este martes entre la isla de Wight y Normandía. Los disparos habrían sido efectuados por la fragata rusa Admiral Grigorovich a una distancia aproximada de 450 metros del yate, según ha informado la cadena británica BBC.

Según informaciones preliminares, los hechos ocurrieron a 20 millas naúticas --unos 30 kilómetros-- al sur de la isla de Wight fuera de las aguas territoriales de Reino Unido, y no habrían producido daños materiales ni heridos.

La Marina Real británica interceptó a primera hora del domingo un petrolero supuestamente perteneciente a la "flota fantasma" de Rusia, la flota de barcos que emplea Moscú para evadir las sanciones internacionales en el marco de la guerra de Ucrania.

El barco fue identificado por el Ministerio de Defensa británico como el carguero 'Smyrtos'. Si bien la intercepción de estos barcos es un fenómeno habitual, especialmente en el Báltico, fue la primera vez que Reino Unido se encargaba de una operación de este tipo.