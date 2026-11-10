Reino Unido lanza su nuevo programa de drones para protegerse de las "amenazas rusas" en el Atlántico Norte

Archivo - Luke Pollard, secretario de Estado para Adquisiciones de Defensa de Reino Unido.
Archivo - Luke Pollard, secretario de Estado para Adquisiciones de Defensa de Reino Unido. - Beata Zawrzel / Zuma Press / Europa Press
Europa Press Internacional
Publicado: martes, 10 noviembre 2026 17:22
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MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha anunciado este martes su nuevo programa de drones, sensores y sistemas de Inteligencia Artificial, valorado en 90 millones de libras (unos 107 millones de euros) para proteger los cables submarinos y las redes energéticas de las "amenazas rusas" en el Atlántico Norte.

El secretario de Estado para Adquisiciones de Defensa, Luke Pollard, ha señalado que esta nueva inversión en tecnología permite a la Marina Real detectar amenazas con mayor antelación y proteger la infraestructura crítica, al mismo tiempo que se respalda a las empresas e industria británicas, con hasta 200 puestos de trabajo.

Bajo el programa Atlantic Bastion, esta tecnología conocida como Atlantic Net, servirá a la Marina "para dar caza a los submarinos rusos, proteger la disuasión nuclear y la infraestructura submarina crítica". El objetivo es a largo plazo crear una fuerza naval híbrida compuesta por buques tripulados y no tripulados.

"Las amenazas que acechan en el Atlántico Norte están cambiando, y nosotros cambiamos con ellas", ha dicho Pollard, quien confía en que así no solo se refuerce la capacidad británica de disuasión submarina, sino también la de carácter nuclear.

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