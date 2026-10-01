Reino Unido pone en libertad a cientos de presos para combatir el hacinamiento en las cárceles

Archivo - Imagen de archivo de una furgoneta durante un traslado de presos en Reino Unido. - Simon Chapman / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han procedido a poner en libertad este jueves a cientos de presos en el marco de la primera parte de un programa para combatir el hacinamiento en las cárceles de Inglaterra y Gales que afectará a unos 5.000 reclusos.

El plan busca reducir la saturación de las prisiones ante el aumento de la población penitenciaria y en un inicio incluía un total de 6.000 presos, una cifra que ha sido rebajada para dejar fuera delitos graves como violaciones y actos de pederastia.

La cifra de presos en las cárceles masculinas del país ha aumentado en más de 1.700 durante los últimos tres meses, según datos del Ministerio de Justicia británico, que apunta a que la población penitenciaria en Inglaterra y Gales es de 87.499 personas. Este número supera los 85.761 registrados a finales de junio, lo que supone un aumento del 2%.

Los delincuentes quedarán excluidos del programa si han sido encarcelados por varios delitos, incluidos los miembros de bandas dedicadas a captar y manipular a menores con fines de sexuales que hayan sido condenados por agresión indecente, según informaciones del diario 'The Independent'. Asimismo, quedarán excluidos los reclusos condenados por homicidio involuntario.

El primer ministro, Andy Burnham, ha hecho frente a numerosas críticas en respuesta a este plan, que podría colocar a algunos criminales en la lista de posibles candidatos a ser puestos en libertad. El ministro de Justicia, Alex Norris, ha pedido perdón a las víctimas que han pasado un verano de "incertidumbre" mientras el Gobierno ultimaba los planes y realizaba cambios.

La medida responde a la Ley de Sentencias de 2026, que permite a los altos cargos del Gobierno reducir el umbral para la excarcelación de determinados reclusos: del 40% de una pena de duración determinada a un tercio de la misma.

La población carcelaria total de Inglaterra y Gales se sitúa actualmente 1.022 personas por debajo del máximo histórico de 88.521, alcanzado en septiembre de 2024 a raíz de los disturbios públicos que siguieron a los asesinatos de Southport a principios de ese mismo año.