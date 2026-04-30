Reino Unido promete reformas legislativas para frenar "amenazas" tras los ataques contra la comunidad judía

Imagen de archivo de vehículos de la Policía de Londres. - Europa Press/Contacto/Jacqueline Lawrie

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno británico ha prometido este jueves introducir reformas legislativas para frenar posibles "amenazas respaldadas por terceros Estados" contra el país tras la ola de ataques contra la comunidad judía que se han estado sucediendo durante las últimas semanas y que han llevado a la detención de casi una treintena de personas.

La ministra del Interior de Reino Unido, Shabana Mahmood, ha asegurado que con estas medidas el Gobierno busca garantizar la protección de la población judía un día después de que dos personas resultaran heridas en un apuñalamiento frente a una sinagoga del barrio de Golders Green, en el norte de Londres.

Esta reforma legislativa --que el Ejecutivo prevé sacar adelatne por la vía rápida-- podría facilitar la imposición de cargos contra posibles sospechosos y grupos que presuntamente actúen para terceros, como sería el caso del grupo islamista vinculado a Irán y conocido como Ashab al Yamin, que reivindicó el miércoles la autoría del ataque.

Además, permitirá dar el mismo trato a estos sospechosos que a los acusados de espiar para los servicios de Inteligencia de un país extranjero, según informaciones del diario 'The Guardian', que apunta a que se invertirán 25 millones de libras (unos 28 millones de euros) en medidas para incrementar la seguridad de las comunidades judías, como colegios y sinagogas.

Las fuerzas de seguridad de Reino Unido indicaron el lunes que ya son 26 las personas detenidas en el país por planear supuestamente ataques contra eventos y comercios relacionados con la comunidad judía, una cifra a la que se suma el hombre detenido la víspera por el apuñalamiento.

Esta ola de detenciones comenzó a finales de marzo en el marco de una serie de operaciones policiales puestas en marcha a raíz de varios ataques incendiarios contra objetivos judíos, como una sinagoga, una organización judía y otros locales de este tipo. De momento, la Policía Antiterrorista se encuentra investigando el posible origen de este tipo de amenazas.