Reino Unido reitera que las Malvinas "son británicas" y recalca su "compromiso inquebrantable" con las islas

El ministro de Defensa de Reino Unido, Wes Streeting, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha subrayado este viernes que las Islas Malvinas "son británicas" y ha afirmado que su compromiso con el archipiélago "es absoluto e inquebrantable", después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, apuntara a "vientos de cambio favorables" sobre la disputa y anunciara sanciones para petroleras que operen en la zona sin permiso de Buenos Aires.

"La declaración de Milei durante la pasada noche dice más sobre la política interna de Argentina que sobre las Islas Falkland", ha afirmado el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, usando el nombre que da Londres al archipiélago.

"Las Islas Falkland son británicas porque los residentes de las Islas Falkland eligieron ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable", ha zanjado a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Horas antes, Milei anunció que firmará un decreto para acelerar el endurecimiento de las sanciones contra quienes participen en iniciativas de extracción de petróleo en las Islas Malvinas "sin autorización" de Buenos Aires, a la par que avanzó la construcción de una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego, situado en el extremo austral de América del Sur, y el incremento de sus capacidades en materia de telecomunicaciones.

El mandatario se refirió al archipiélago como "territorio argentino bajo ocupación británica" y aludió a las recientes declaraciones por parte de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en las que apuntaba a la posibilidad de revisar el apoyo de Washington a Londres en la disputa por la soberanía de las islas.

Milei explicó que, a su juicio, Estados Unidos "evalúa ese cambio de posición porque sabe que Argentina tiene un socio fiable alineado con los valores occidentales en una posición de relevancia estratégica", al tiempo que insistió en que "las Malvinas son argentinas por historia y por derecho". "No hay discusión" al respecto", zanjó.