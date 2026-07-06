Reino Unido sanciona a 9 personas y entidades rusas por el desarrollo de agentes nerviosos usados contra Navalni

Archivo - Homenajes en memoria de Alexéi Navalni frente a la Embajada de Rusia en Londres. - Europa Press/Contacto/Vuk Valcic - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han anunciado este lunes sanciones contra siete personas y dos entidades rusas por el desarrollo de agentes químicos usados contra el opositor ruso, Alexei Navalni, que murió en una prisión de Siberia en febrero de 2024.

En un comunicado, el Gobierno británico ha informado de que impone medidas contra "actores rusos implicados en la investigación, el desarrollo y la producción de los letales agentes nerviosos" como el agente Novichok y la toxina mortal epibatidina, encontrada en los restos de Navalni y Dawn Sturgess, policía británica que falleció en 2018 en Salisbury en relación con el envenenamiento de exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia.

En total, Londres señala siete personas y dos importantes institutos de investigación científica implicados "en el bárbaro, no declarado e ilegal programa ruso de armas químicas", en un paso que encuadra en la previa de la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara, en la que se espera reforzar la presión contra Moscú.

"Reino Unido sigue denunciando y tratando de disuadir el uso bárbaro de armas químicas por parte de Rusia, tanto dentro como fuera del campo de batalla", ha denunciado el Ejecutivo británico.

"El uso reiterado de armas químicas por parte de Rusia constituye una repugnante violación del Derecho Internacional y una amenaza directa para la seguridad mundial. Rusia sigue recurriendo a instrumentos bárbaros para causar muerte y sufrimiento a civiles inocentes, también en Ucrania", ha denunciado por su lado la ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper.

Este paso llega después de que la Unión Europea aprobara el pasado viernes sanciones contra seis investigadores y científicos, todos ellos de ciudadanía rusa, que vincula al envenenamiento y posterior muerte de Navalni, al estar implicados en el desarrollo de la toxina que acabó con su muerte.