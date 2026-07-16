Reino Unido sanciona a redes ilícitas de tráfico de oro sudanés para obstaculizar la financiación de la guerra

Archivo - Bandera del Reino Unido con el Big Ben de fondo, en Londres. - MICHAEL KAPPELER/DPA - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han anunciado este jueves la imposición de sanciones a redes ilícitas de tráfico de oro sudanés para obstaculizar la financiación a la guerra a medida que crecen las alertas por la situación en la ciudad de El Obeid, en la región de Kordofán (centro), que se enfrenta a una inminente ofensiva a gran escala por parte de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que están reforzando su asedio.

Así, el Ministerio de Exteriores británico ha informado en un comunicado de que se han introducido medidas de restricción contra once personas y entidades para socavar las "redes comerciales" que contribuyen a prologan el conflicto en Sudán, que comenzó en abril de 2023.

"La floreciente industria aurífera de Sudán es el motor de su economía de guerra. Si bien las exportaciones oficiales de oro alcanzaron los 1.500 millones de dólares (1.300 millones de euros) en 2024 y 2025, se estima que el valor real del sector sea varias veces superior, con miles de millones en oro que se sacan de Sudán de contrabando cada año a través de canales ilícitos, lo que contribuye a financiar la adquisición de armas, las operaciones militares y las actividades de los grupos armados", ha indicado.

En este sentido, ha explicado que las medidas adoptadas van dirigidas a once personas y entidades sospechosas de estar vinculadas a las redes de financiación, adquisición y comercio que apoyan a las RSF y a las Fuerzas Armadas de Sudán, y que, por ende, "alimentan el conflicto".

"Todos son sudaneses, pero comercian internacionalmente, incluso en los mercados de oro de Dubái y Hong Kong", recoge el texto, que estipula que una de las figuras sancionadas es el sudanés Abú Dharr, sospechoso de ser un "conocido facilitador de adquisiciones de las RSF".

"Se sospecha que ha ayudado a financiar y sostener las operaciones de las RSF desde fuera de las fronteras de Sudán mediante una red de empresas inmobiliarias, de oro procedente del conflicto y de holdings con sede en Dubái", ha señalado el Ministerio, que ha alertado de que "grandes cantidades de oro sudanés se siguen comercializando antes de entrar en los mercados globales, lo que lo convierte en una vía crucial para los ingresos generados por el sector ilícito del oro en Sudán".

Al centrarse en estas empresas y sus facilitadores, Reino Unido está "exponiendo y desmantelando redes comerciales clave que ayudan a convertir la riqueza aurífera de Sudán en ingresos que perpetúan el conflicto", ha manifestado.