Reino Unido suministrará a países del golfo Pérsico sistemas de misiles para interceptar drones iraníes

Archivo - El ministro de Defensa británico, John Healey. - Thomas Krych/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Reino Unido han anunciado este jueves que suministrarán misiles con tecnología para interceptar drones iraníes a países del golfo Pérsico a pesar del alto el fuego alcanzado el martes entre Estados Unidos e Irán tras más de un mes de una ofensiva que ha provocado ataques iraníes contra objetivos estadounidenses e israelíes en la región.

El ministro de Defensa británico, John Healey, ha indicado que se trata de sistemas de defensa antiaérea 'Skyhammer', que cuenta con munición diseñada fundamentalmente para derribar drones como los de fabricación iraní 'Shahed'.

Healey ha explicado que la empresa Cambridge Aerospace será la encargada de suministrar estos nuevos misiles "interceptores" de drones "a las Fuerzas Armadas de Reino Unido y a sus socios en el golfo Pérsico", según ha indicado en un comunicado. El primer lote, tal y com oha explicado, será entregado el próximo mes de mayo.

Posteriormente, las entregas continuarán durante un periodo aproximado de seis meses a partir del envío de este primer paquete. De acuerdo con la información del Ministerio de Defensa, el sistema tiene un alcance de hasta 30 kilómetros y puede alcanzar una velocidad máxima de 700 kilómetros por hora.