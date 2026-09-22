Reino Unido se une a la resolución francomexicana para limitar el veto ante atrocidades en el Consejo de Seguridad

Al frente, los ministros de Exteriores de México, Roberto Velasco (izq.) y de Francia, Jean-Noël Barrot (der.), copresidiendo un encuentro a nivel ministerial sobre su resolución para limitar el derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU - SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO EN X

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido se ha unido a la iniciativa impulsada por Francia y México para que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no empleen su derecho a veto a bloquear una resolución en el alto órgano en caso de "atrocidades masivas". De este modo, Londres se ha convertido en el segundo miembro permanente junto a París en apoyar una iniciativa que cuenta con la rúbrica de 128 Estados.

"Reino Unido se enorgullece de sumarse a esta iniciativa y mantiene su compromiso con un uso responsable del veto", ha anunciado la cartera de Exteriores británica en redes, haciéndose eco de una reunión en Nueva York entre su titular, Ed Miliband, y representantes de Francia y México "para debatir la importancia de la iniciativa destinada a regular el uso del veto en el Consejo de Seguridad de la ONU en casos de atrocidades masivas".

Difundiendo la decisión, la Embajada de Reino Unido en México ha señalado que Londres "no ha ejercido el veto desde 1989 y se enorgullece de apoyar este esfuerzo en favor de la paz, seguridad y acción multilateral eficaz".

De este modo, son dos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad los que piden limitar el uso del veto al que tienen derecho por su rango en el alto órgano. Los otros tres países son Estados Unidos, Rusia y China.

Washington ha hecho reiterado uso del veto ante resoluciones referidas a su aliado Israel, como la que en septiembre de 2025 pedía un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en la Franja de Gaza --así como la liberación de los rehenes en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas-- o la que en abril de 2024 estipulaba el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho en la Organización de Naciones Unidas.

Moscú y Pekín también han empleado su derecho a veto, de hecho tan recientemente como el pasado jueves, cuando hicieron uso del mismo a fin de detener una resolución impulsada por Estados Unidos para reactivar el mandato del Comité 1737, creado en 2006 para supervisar las sanciones impuestas a Irán por su programa nuclear.

MÉXICO Y FRANCIA CELEBRAN LA DECISIÓN

Por su parte, México y Francia han celebrado en un comunicado conjunto "el renovado impulso a favor de suspender el uso del veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en casos de atrocidades masivas, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos a gran escala".

"México y Francia han acogido con beneplácito el anuncio realizado por Ed Miliband, secretario de Exteriores de Reino Unido, sobre el respaldo de su país a la declaración política, convirtiendo a Reino Unido en el segundo miembro permanente del Consejo de Seguridad en asumir este compromiso voluntario", reza la nota.

Asimismo, precisa que el anuncio de Londres ha tenido lugar en el seno de una reunión a nivel ministerial celebrada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, copresidida por los países impulsores de la resolución y que ha contado con la presencia de representantes de "Estados que desde hace tiempo han promovido la Declaración política, y aquellos que recientemente han anunciado su apoyo o mostrado interés en sus objetivos".

Los participantes del encuentro, han señalado Francia y México, "han celebrado esta importante decisión, que refleja la determinación compartida de Reino Unido y de los demás Estados que apoyan la iniciativa de proteger la dignidad y el valor de la persona humana, así como de promover un multilateralismo más eficaz y orientado a la acción, que coloque a las personas en primer lugar".

La resolución contra el uso del veto en estos casos "ha recibido el apoyo de veintiún Estados adicionales durante los últimos cuatro meses, provenientes de África, América Latina y el Caribe, así como de Asia", subraya el comunicado, que precisa que, con la incorporación de Reino Unido, "128 Estados han expresado su apoyo a la declaración política", ocho más de los que lo habían manifestado a inicios de julio tras el respaldo de Jamaica y Surinam.

Respaldándola, han argumentado las autoridades francesas y mexicanas, "los Estados demuestran su compromiso de garantizar que el Consejo de Seguridad pueda ejercer plenamente su responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales".

"México y Francia reafirman su determinación de continuar sus esfuerzos conjuntos para movilizar un mayor apoyo a la declaración política, así como para prevenir y poner fin a la comisión de atrocidades masivas", han prometido los dos países impulsores.