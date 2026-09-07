Reino Unido urge a rebajar el conflicto y promover la estabilidad en el Golfo

El primer ministro británico, Andy Burnham, en declaraciones a la prensa. - Hannah Mckay/PA Wire/dpa

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha urgido este lunes a rebajar el conflicto y promover la estabilidad en la región del golfo Pérsico, incidiendo en una llamada con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en los lazos con Doha.

"Afirmó que estaba centrado en garantizar la desescalada y en apoyar a los socios de la región para lograr el restablecimiento de la estabilidad y la seguridad", ha recogido un comunicado de Downing Street sobre el contacto entre los líderes británico y qatarí.

Según Burnham, el conflicto en la región ha puesto de relieve "la fortaleza de la relación entre Reino Unido y Qatar", recalcando que apuesta por seguir impulsándola.

De lado de Qatar, el emir ha subrayado la importancia de reducir las tensiones y priorizar el diálogo y las soluciones diplomáticas en la región.

En este contacto, Londres ha subrayado que la profunda cooperación en materia de defensa entre ambos países es "única y ofrece oportunidades para reforzar la seguridad de los dos países".

Sobre la situación en Oriente Próximo, el dirigente británico ha señalado que la expansión de los asentamientos "ilegales" en Cisjordania era "inaceptable" y ha avanzado "un conjunto integral de medidas en respuesta".

Desde su llegada al poder, Burnham ha endurecido el tono con Israel, amenazando con sanciones por la ampliación de los asentamientos, mientras Israel también ha amagado con represalias si el Gobierno británico impone sanciones.