Un relator especial de la ONU acusa a EEUU de ejecuciones extrajudiciales por los ataques contra narcolanchas

Archivo - El relator especial de la ONU para la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, Ben Saul - Europa Press/Contacto/Eric Dubost - Archivo

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El relator especial de la ONU para la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, Ben Saul, ha acusado a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de cometer ejecuciones extrajudiciales en los ataques contra lanchas de supuestos narcotraficantes bombardeadas en el Caribe y el Pacífico.

"Estas ejecuciones extrajudiciales en serie violan gravemente el derecho a la vida", ha declarado Saul durante una comparecencia ante la CIDH celebrada este viernes en Guatemala en la que ha puesto en valor el derecho a la vida y ha denunciado el uso de fuerza letal como sustituto de la captura.

Saul ha subrayado que "Estados Unidos ha matado ilegalmente" a supuestos narcotraficantes "en ataques militares no provocados", sin aportar pruebas que demuestren la relación de estas personas con actividades ilícitas.

Washington "vulnera flagrantemente los derechos humanos en su falsa guerra contra el llamado narcoterrorismo", ha resaltado en referencia a los 45 ataques que se han cobrado 151 vidas.

También ha participado en el acto el director de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), Jamil Dakwar, quien elevó el balance a 157 muertos. Además, se ha informado de tres supervivientes y nueve desaparecidos.

Por su parte, Stephen Ward, representante de las víctimas, ha asegurado que ninguna de las embarcaciones atacadas estaba implicado en narcotráfico.

La campaña de bombardeos fue iniciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado mes de septiembre formalmente para atajar el trafico de droga hacia Estados Unidos.