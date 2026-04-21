Renuncia a su cargo la secretaria de Trabajo de EEUU en medio de investigaciones por supuesta conducta inapropiada

Archivo - La secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez DeRemer. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez DeRemer, ha anunciado este lunes la renuncia a su cargo, en medio de una investigación en su contra por posible conducta inapropiada, y alegando pasarse al "sector privado" una vez abandone su puesto.

"Aunque mi etapa al servicio de la Administración llega a su fin, eso no significa que vaya a dejar de luchar por los trabajadores estadounidenses", ha anunciado la exsecretaria en un mensaje publicado en sus redes sociales en el que ha manifestado esperar "con interés" cuanto le depara el futuro ahora que se incorporará al sector privado.

Así, asegurando que "ha sido un honor y un privilegio" formar parte de una "histórica" Administración, así como de poder trabajar "para el mejor presidente" que, ha defendido, ha conocido en su "vida", la secretaria de Trabajo saliente se ha querido mostrar orgullosa de haber impulsado medidas como la seguridad de la jubilación o la preparación de los trabajadores de cara a la era de la inteligencia.

De este modo, Chavez se convierte en la tercera secretaria del gabinete en dejar el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el cese de la titular del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la salida de la responsable de Justicia, Pam Bondi.

Según fuentes del departamento de Trabajo citadas por la cadena CNN, la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo habría estado investigando una supuesta queja contra Chavez por comportamientos inapropiados como usar viajes de trabajo como excusa para viajes personales.

Concretada la salida de Chavez, será Keith Sonderling quien asuma el cargo de secretario interino del departamento de Trabajo, según ha anunciado en redes el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.

"La secretaria de Trabajo, Lori Chávez DeRemer, dejará el Gobierno para ocupar un cargo en el sector privado. Ha realizado una labor extraordinaria en su cargo, protegiendo a los trabajadores estadounidenses, promoviendo prácticas laborales justas y ayudando a los estadounidenses a adquirir nuevas competencias para mejorar sus vidas", ha destacado Cheung sobre la hasta ahora titular en el mismo mensaje.