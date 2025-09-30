República Centroafricana celebrará el 28 de diciembre elecciones presidenciales, parlamentarias y locales

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra, ha aprobado un decreto fijando el 28 de diciembre de 2025 como fecha par las próximas presidenciales, legislativas y locales, en línea con la decisión adoptada a principios de agosto por la comisión electoral, que ya apostó por dicho día para la celebración de los comicios en el país africano.

El mandatario ha firmado un decreto que fija el 2 de octubre como fecha para la presentación de candidaturas, mientras que la campaña electoral tendrá lugar entre el 13 y el 26 de diciembre, como el 27 de diciembre como día de reflexión, según ha recogido la emisora centroafricana Radio Ndeke Luka.

Alrededor de 2,3 millones de personas estarán llamadas a las urnas para esta votación, en la que Touadéra se presentará a un tercer mandato --tras sus victorias en 2016 y 2020-- entre críticas de la oposición por su acercamiento a Rusia y lo que denuncian como un aumento de la represión.

Por contra, los seguidores del mandatario apuntan a la mejora de la situación de seguridad, incluido un acuerdo de paz firmado en abril con los destacados grupos rebeldes Unión por la Paz en Centroáfrica (UPC) y Retorno, Reclamación y Rehabilitación (3R), que procedieron en julio a su disolución.