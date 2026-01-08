República Checa y Eslovaquia retomarán sus reuniones de gobierno tras dos años de ruptura

Los primeros ministro de República Checa, Andrej Babis, y de Eslovaquia, Robert Fico. - ·álek Václav/CTK/dpa

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de República Checa y Eslovaquia van retomar sus consultas a nivel ejecutivo después de que hace dos años fueran suspendidas por el anterior gabinete checo de Petr Fiala, alegando diferencias insalvables sobre asuntos clave de política exterior, entre ellos la postura con respecto a la guerra de Ucrania.

Así lo ha anunciado el primer ministro eslovaco, Robert Fico, tras conversar este jueves en Bratislava, la capital de su país, con su homólogo checo, Andrej Babis, en su primera visita oficial a la nación vecina tras tomar las riendas del nuevo Gobierno en diciembre de 2025 al ganar las elecciones de octubre de ese año.

Fico ha adelantado que la próxima reunión entre ambos gabinetes tendrá lugar en República Checa, según ha informado Radio Praga Internacional. Babis ha sido recibido con honores militares en la ciudad de que le vio nacer, siguiendo así la larga tradición por la cual los líderes checos y eslovacos realizan su primer viaje oficial al extranjero al país vecino.

Está previsto que a lo largo de la jornada, Babis se reúna también con el jefe del Estado eslovaco, Peter Pellegrini, y el presidente del Parlamento, Richard Rasi.