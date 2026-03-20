República Checa investiga como un "atentado terrorista" el ataque a una empresa de defensa israelí

Imagenes del incendio provocado por el ataque a una sede de una empresa de defensa israelí en la localidad de Pardubice. - POLICÍA DE REPÚBLICA CHECA

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Checa investigan como un "atentado terrorista" el ataque a una sede de una empresa de defensa israelí en la localidad de Pardubice, en el centro del país, que ya ha reivindicado un grupo activista propalestino.

La Policía checa ha informado de un incendio ocurrido en varios edificios de un polígono industrial y que en todo caso no entraña un peligro para los residentes. Horas después, ha indicado que ya trabaja en el tema el centro nacional contra el Terrorismo, el Extremismo y la Ciberdelincuencia, con la tesis terrorista sobre la mesa.

Junto a la Fiscalía Superior de Praga, el organismo antiterrorista tiene "sospecha de la comisión de un ataque terrorista". "Todo ello con la colaboración activa de los servicios de seguridad. Por el momento, no se publicará más información", ha informado la Policía checa.

Según informa el portal checo iDNES, la acción ha sido reivindicada por un grupo activista denominado 'Facción del Terremoto' e iba encaminada a atacar las instalaciones de la compañía checa LPP Holding y la empresa israelí Elbit Systems.

En concreto, en un comunicado difundido a medios el grupo ha denunciado que Elbit Systems "se describe a sí misma como la columna vertebral del Ejército israelí" y "proporciona la gran mayoría de las armas terrestres y aéreas utilizadas en los ataques de Israel contra Irán y el genocidio en Palestina".