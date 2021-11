República Checa notifica su récord de casos diarios de COVID-19, más de 22.400 en las últimas 24 horas

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sanitarias de República Checa han confirmado este martes 22.479 nuevos contagios de COVID-19, lo que constituye una cifra récord de casos diarios detectados desde que comenzó la pandemia.

República Checa notificó su récord anterior el 6 de enero, cerca de 17.800 contagios. Actualmente, la tasa de incidencia en el país europeo alcanza las 813 personas infectadas por cada 100.000 en los últimos siete días, en el marco de un repunte de las cifras que deja la pandemia. De hecho, las nuevas infecciones son un 58 por ciento más que el martes pasado.

Entre los nuevos infectados predominan los no vacunados. Según recoge CT 24, el 72 por ciento de los casos registrados este martes se corresponden con personas que no han recibido la vacuna contra la COVID-19. De ellos, el 69 por ciento no tiene ni una dosis.

Por su parte, 4.425 personas están hospitalizadas a causa de la COVID-19 en República Checa, 661 de ellos en condición grave. De las 191 personas que han sido ingresadas en las últimas 24 horas, el 53 por ciento no estaban vacunadas, mientras que el 1 por ciento habían completado el esquema.

En este sentido, regiones checas como Pardubice, Olomouc, Zlin, Moravia del Sur y Moravia-Silesia han pedido ayuda al Ejército para aliviar el trabajo del personal sanitario en los hospitales.

Sin embargo, y a diferencia de otros picos de la pandemia en República Checa, actualmente rigen algunas restricciones para controlar los contagios en el país. Los checos han de llevar mascarilla en interiores y en transporte público de manera obligatoria, además de presentar un certificado de vacunación o una prueba negativa reciente para acceder a restaurantes o teatros.

El Gobierno de República Checa debatirá el jueves si endurece las restricciones contra la COVID-19, que ha dejado hasta el momento más de 1,9 millones de personas contagiadas y más de 31.600 muertos. Solo unos 6,2 millones de los 10,7 que viven en el país europeo están vacunados con la pauta completa.