República Checa, Rumanía y Hungría desarticulan una red de espionaje bielorrusa en Europa

Las autoridades rumanas detienen a un alto cargo de la Inteligencia de Moldavia por "delito de traición"

Praga expulsa a un diplomático bielorruso acusado de espionaje

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El agencia de Inteligencia de República Checa ha anunciado este lunes que, junto a las autoridades de Rumanía y Hungría, ha desmantelado "con éxito" una red de espionaje bielorrusa que estaba siendo construida en Europa, que ha llevado a la detención de un alto cargo de la Inteligencia de Moldavia (SIS) en territorio rumano.

El Servicio de Información de Seguridad de Chequia (BIS, por sus siglas en checo) ha explicado que un equipo de agentes europeos descubrió espías de la agencia de seguridad bielorrusa KGB en varios países europeos, entre ellos un exsubdirector de SIS que entregaba información clasificada a Minsk.

"Este es otro de una serie de casos que demuestran lo esencial que es la cooperación internacional en la actual situación de seguridad. También es una respuesta a quienes afirman que la cooperación entre los servicios de Inteligencia supuestamente no está funcionando", ha declarado el director del BIS, Michal Koudelka, según ha recogido la agencia de noticias CTK.

Las autoridades rumanas han informado de que agentes de la Policía de la Dirección de Lucha contra la Delincuencia Organizada "han ejecutado una orden de arresto emitida contra un sospechoso de 47 años, investigado por el delito de traición al transmitir información secreta de Estado de forma continua".

"Las pruebas presentadas revelaron que, desde 2024 hasta la fecha, el sospechoso, que anteriormente ocupó cargos directivos en el Servicio de Inteligencia y Seguridad de Moldavia, participó en actividades de divulgación no autorizada de información secreta de Estado a representantes de una potencia extranjera, concretamente al KGB de Bielorrusia, en condiciones que podrían poner en peligro la seguridad nacional", reza un comunicado.

Según han señalado, entre 2024 y 2025, el sospechoso mantuvo dos reuniones, ambas en la capital de Hungría, Budapest, con agentes del KGB, "existiendo sospechas razonables de que dichas reuniones tenían como objetivo transmitir instrucciones y realizar pagos por servicios prestados".

La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), que ha mostrado su apoyo a la captura del sospechoso, ha explicado que gracias a su coordinación las autoridades checas, rumanas y húngaras "pudieron intercambiar información y pruebas, y demostrar la actividad delictiva del individuo". "La agencia también ha garantizado la rápida ejecución de varias órdenes europeas de investigación", ha añadido.

En este contexto, el Ministerio de Exteriores de República Checa ha informado de que ha declarado persona 'non grata' a un diplomático bielorruso al que ha acusado de espionaje. "No toleraremos el abuso de la diplomacia para encubrir el espionaje", ha señalado a través de un breve comunicado publicado en su perfil de la red social X.