jueves, 4 septiembre 2025
Las autoridades de Ucrania han acusado este miércoles a Rusia de lanzar "un ataque combinado" con más de 500 drones y alrededor de 25 misiles contra el país durante las últimas horas, antes de destacar que más de 450 de ellos han sido interceptados por sus sistemas de defensa aérea, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las tropas rusas han lanzado 502 drones, 16 misiles de crucero 'Kalibr' y ocho misiles de crucero 'Kh-101', al tiempo que ha dicho que 430 aparatos no tripulados, catorce 'Kalibr' y siete 'Kh-101' han sido destruidos.

"Se han registrado impactos de tres misiles y 69 drones en catorce puntos", ha manifestado, al tiempo que ha advertido de que "el ataque sigue en marcha". "Hay muchos drones enemigos en nuestro espacio aéreo. Sigan las normas de seguridad y permanezcan a cubierto", ha reclamado a la población.

Zelenski se verá en París con Macron, Merz, Starmer, Rutte y Von der Leyen para "sincronizar relojes"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá este jueves en París con los principales líderes políticos de Francia, Reino Unido y Alemania, así como con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con vistas a "sincronizar relojes" y avanzar en el consenso para unas futuras garantías de seguridad.

Putin reta a Zelenski a viajar a Moscú para una reunión

   El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha propuesto este miércoles a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebrar en Moscú la reunión bilateral que reclama, pese a que ha evitado cualquier mínima concesión con respecto a la invasión iniciada en febrero de 2022.

