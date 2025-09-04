MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Ucrania han acusado este miércoles a Rusia de lanzar "un ataque combinado" con más de 500 drones y alrededor de 25 misiles contra el país durante las últimas horas, antes de destacar que más de 450 de ellos han sido interceptados por sus sistemas de defensa aérea, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.
La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las tropas rusas han lanzado 502 drones, 16 misiles de crucero 'Kalibr' y ocho misiles de crucero 'Kh-101', al tiempo que ha dicho que 430 aparatos no tripulados, catorce 'Kalibr' y siete 'Kh-101' han sido destruidos.
"Se han registrado impactos de tres misiles y 69 drones en catorce puntos", ha manifestado, al tiempo que ha advertido de que "el ataque sigue en marcha". "Hay muchos drones enemigos en nuestro espacio aéreo. Sigan las normas de seguridad y permanezcan a cubierto", ha reclamado a la población.
