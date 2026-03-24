El republicano Markwayne Mullin jura el cargo como nuevo secretario de Seguridad Nacional de EEUU

En el centro de la imagen, Markwayne Mullin, presta juramento al cargo como nuevo secretario de Seguridad Nacional, en presencia del presidente de EEUU, Donald Trump - CASA BLANCA, EN X

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, ha prestado juramento al cargo en una ceremonia que ha tenido lugar en la Casa Blanca, un día después de que el Senado haya aprobado su nombramiento para suceder a Kristi Noem, tras los polémicos operativos de los agentes federales en Mineápolis, en el estado de Minnesota, que se saldó con la muerte de dos personas.

"No me importa de qué color sea tu estado. No me importa si eres rojo o azul. Al fin y al cabo, mi trabajo es ser secretario de Seguridad Nacional y proteger a todo el mundo por igual, y eso es lo que haremos", ha asegurado durante un acto en presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien ha agradecido la "confianza" depositada en él para dirigir la cartera.

Mullin, exluchador de artes marciales mixtas y senador republicano por Oklahoma que logró un asiento en el Senado en 2023, ha prometido "velar por la seguridad del pueblo estadounidense y a proteger la patria". "Lucharé por su familia igual que lucho por la mía", ha agregado antes de señalar en redes sociales que su prioridad es terminar con "las disputas partidistas y reabrir el Departamento de Seguridad Nacional" cuando releve a Noem el próximo 31 de marzo.

Cabe recordar que la cartera se encuentra desde el pasado mes de febrero en suspensión presupuestaria, tras finalizar la prórroga otorgada por los demócratas que deseaban implementar cambios por las actuaciones del ICE. Este cierre implica la suspensión del sueldo de miles de empleados, así como de otras partidas, aunque que el ICE sí puede seguir operando por medio de la dotación presupuestaria otorgada en la conocida como 'One Big Beautiful Bill Act', ley aprobada en junio que supuso una gran rebaja de impuestos y un aumento del gasto militar y la vigilancia de la inmigración.

El presidente Trump, por su parte, ha destacado de Mullin que es un "representante fantástico" y un "defensor excepcional de nuestras queridas comunidades tribales". "Es el primer miembro de la Nación Cherokee en formar parte del gabinete", ha agregado, aludiendo a la tribu nativa americana más grande de Estados Unidos con más de 140.000 miembros en el estado de Oklahoma.

El Senado confirmó en la víspera con 54 votos a favor y 45 en contra el nombramiento de Mullin, tras el cese de Noem, por el polémico operativo de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza en la ciudad de Minneapolis, que se saldó con la muerte a tiros de Alex Pretti y Renee Nicole Good, ambos ciudadanos estadounidenses de 37 años.