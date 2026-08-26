Rescatadas 23 personas tras varias horas atrapadas a 30 metros de altura en una atracción en Alemania

Personas atrapadas en un carrusel por un fallo mecánico durante una feria en la ciudad de Hamburgo, en el norte de Alemania - Bodo Marks/dpa

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 23 personas han sido rescatadas a última hora del martes en una atracción en la ciudad alemana de Hamburgo (norte) después de quedar atrapadas durante horas a cerca de 30 metros de altura tras un fallo mecánico cuyas causas no han sido aclaradas hasta el momento, según ha confirmado la Policía local.

El incidente, registrado en un carrusel con sillas voladoras instalado en una feria en la ciudad, provocó una respuesta a gran escala por parte de policías y bomberos, con los usuarios atrapados durante horas en la 'Torre Nórdica', nombre de la atracción, tal y como ha recogido el diario alemán 'Bild'.

La atracción fue puesta en estado de emergencia para poder acercar a los usuarios a tierra --pasando de estar a unos 80 metros de altura a cerca de 30 metros--, tras lo que los bomberos usaron una escalera mecánica para entregarles mantas con las que hacer frente a las temperaturas nocturnas mientras se llevaban a cabo las labores de rescate.

Finalmente, la atracción pudo ser reiniciada poco después de la medianoche, con lo que se consiguió que completara el recorrido y que los usuarios pudieran descender. Las autoridades han iniciado ya una inspección técnica para intentar determinar los motivos del incidente en la feria Sommerdom, que estará abierta hasta el domingo y a la que en 2024 acudieron 1,3 millones de personas.