Los residentes de Oleshki (Ucrania) cruzan la frontera tras culminar con éxito la operación humanitaria mediada por EEUU

Varias personas sostienen pancartas mientras esperan la llegada de los residentes de la ciudad de Oleshki, en la región ucraniana de Jersón, en el marco de una misión humanitaria mediada por EEUU - Yevhen Kotenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comisionado ucraniano para los Derechos Humanos, Dimitro Lubinets, ha anunciado este sábado que los habitantes de Oleshki han cruzado la frontera tras completarse sin contratiempos una operación humanitaria, mediada por Estados Unidos, que ha incluido la negociación de un alto el fuego, el envío de ayuda y la evacuación de civiles atrapados en esta localidad.

"El momento que todos habíamos estado esperando: los residentes de Oleshki han cruzado la frontera. ¡La misión humanitaria se ha completado con éxito!", ha comunicado Lubinets, quien ha destacado la colaboración de su homóloga, Yana Lantratova, y la coordinación de la primera dama estadounidense, Melania Trump, a quien ha agradecido su implicación personal.

La operación ha requerido un largo proceso de negociaciones hasta conseguir un acuerdo de alto el fuego que permanecerá vigente hasta las 22.59 horas (hora local) de este domingo y que se ha convertido, en palabras de Lubinets, en "el más largo contemplado por ambas partes desde 2022". Entre la personas evacuadas figuran una mujer de 94 años, la de mayor edad, y un bebé de poco más de un año, el más joven de los evacuados. El traslado ha incluido asimismo a los animales de compañía de los residentes.

"Lo que les espera ahora es la oportunidad de recuperarse y, por fin, respirar aliviados después de vivir con el temor constante por sus vidas", ha señalado el Lubinets, que anhela que la experiencia vivida en Oleshki pueda servir de referencia para establecer un nuevo mecanismo de respuesta ante emergencias humanitarias complejas.

Oleshki, bajo control ruso, se ha convertido en uno de los símbolos de la devastación y la hambruna causadas por la invasión rusa de Ucrania y el conflicto armado. Decenas de miles de personas sobreviven allí prácticamente sin víveres, electricidad ni medicinas.

Según la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, a la ciudad no llegaban suministros de emergencia desde el 26 de mayo y el gobernador de Jersón, Oleksandr Prokudin, había avisado de que los rusos mantenían "como rehenes a unas 2.000 personas, de las cuales casi 50 son niños, obligadas a sobrevivir sin comida, electricidad ni agua".