Retiran de la capital de Namibia la estatua del principal colono alemán

WINDHOEK, 23 Nov. (DPA/EP) -

Las autoridades de la capital de Namibia, Windhoek, han anunciado este miércoles la retirada de una estatua en honor a Curt von François, principal colono alemán y considerado como el fundador de la ciudad.

Así lo ha informado el portavoz gubernamental Harold Akwenye, quien ha añadido que la estatua de Von François será trasladada al Museo de la Independencia de forma temporal, si bien aún no están claros los planes de futuro.

IT IS OFFICIAL: Today, 23 November 2022, the City of Windhoek officially moved the Curt Von Francois statue in front its head office and moved it to the Windhoek City Museum where it will be stored until it is re-erected on a date to be communicated in 2023. pic.twitter.com/ilveSU8c76