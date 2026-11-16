El rey de Bélgica da dos semanas más a De Wever para negociar los recortes y evitar la caída del Gobierno

BRUSELAS 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe de los belgas ha dado este lunes dos semanas más al primer ministro, Bart de Wever, para tratar de salvar un acuerdo que permita recortes por valor de 10.000 millones en los tres próximos años y evitar así la caída del Gobierno de coalición, del que amagó con dimitir hace diez días por la falta de resultados en las negociaciones con el resto de socios de gobierno.

El líder ultranacionalista flamenco se ha reunido en la mañana de este lunes con el monarca al concluir un primer plazo de diez días desde que le presentó su dimisión y después de que fracasara el domingo un nuevo intento de acuerdo, al rechazar los socialistas flamencos (Vooruit) una propuesta que sí contó con el apoyo del resto de la coalición para establecer las líneas principales del presupuesto --incluido el reparto de la carga entre ingresos y gastos-- y seguir discutiendo las medidas específicas.

En la audiencia entre el rey de los belgas y De Wever ha quedado patente que el primer ministro no ha logrado "conciliar las posiciones divergentes en el seno de la coalición con respecto a las cuestiones presupuestarias", pero también que "la voluntad de encontrar soluciones sigue intacta", ha informado el Palacio Real en un comunicado que apunta además un nuevo plazo, el 23 de noviembre, para celebrar una nueva audiencia.

Junto a la N-VA que lidera De Wever, el Gobierno se apoya en los socialistas flamencos (Vooruit), los democristianos de Flandes (CD&V) y de Valonia (Les Engagés) y en los liberales francófonos (MR).