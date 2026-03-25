El rey de Dinamarca encarga a Mette Frederiksen formar nuevo gobierno

Archivo - La primera ministra en funciones de Dinamarca, Mette Frederiksen - Marijan Murat/dpa - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rey de Dinamarca, Federico X, ha encargado formar nuevo gobierno a la primera ministra en funciones, la socialdemócrata Mette Frederiksen, tras una primera ronda de contactos con los representantes de partidos políticos después de que el bloque de izquierdas se hiciera con la victoria en las elecciones legislativas.

"El Rey ha solicitado a la primera ministra en funciones, Mette Frederiksen, que lidere las negociaciones para la formación de un gobierno con la participación del Partido Popular Socialista y el Partido Social Liberal Danés", ha señalado en un comunicado.

El monarca ha recibido durante la jornada a los representantes de varios partidos y ha concluido que Frederiksen tiene el mandato más sólido para liderar las negociaciones e intentar formar gobierno "con la participación de Izquierda Verde y el Partido Social Liberal".

El bloque de izquierdas liderado por Frederiksen se ha hecho con la victoria en las elecciones legislativas de Dinamarca tras obtener 84 diputados en el Parlamento danés, si bien para llegar a una mayoría de 90 escaños tendrá que buscar pactos con Los Moderados.

Esta formación, liderada por el ex primer ministro liberal Lars Lokke Rasmussen, cuenta con 14 escaños, y resultará clave en las negociaciones, ya que puede pactar tanto a la izquierda como a derecha, con el bloque formado por el Partido Liberal (Venstre), la Alianza Liberal y los Conservadores. Los Moderados ya ha expresado su preferencia por la formación de un gobierno de coalición de centro.