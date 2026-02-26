El rey de Noruega recibe el alta en Tenerife tras recuperarse por una infección cutánea

Archivo - El rey Harald V de Noruega - Europa Press/Contacto/Cover Images - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rey Harald V de Noruega será dado de alta a lo largo de la jornada de este jueves tras recuperarse "rápidamente" por una infección cutánea en una pierna que le llevó a ser ingresado el martes en el Hospital Universitario de Santa Cruz de Tenerife.

"Su Majestad el Rey ha respondido bien al tratamiento y se ha recuperado rápidamente. Recibirá el alta hospitalaria hoy. La pareja real continuará su estancia privada en Tenerife. Aún no se ha decidido cuándo regresarán a casa", ha indicado la Casa Real en un comunicado, sin proporcionar más detalles al respecto.

Su médico personal, Bjorn Bendz, permanecerá en Tenerife "unos días más para seguir la evolución" del monarca y ha informado de que proporcionarán una nueva actualización el próximo lunes o en caso de que haya cambios en su estado de salud.

Esto se produce después de que Bendz detallara en la víspera que el estado general del rey --que se encontraba de vacaciones en Tenerife junto con su esposa, Sonia de Noruega-- era "bueno" y que estaba "respondiendo bien al tratamiento" para la infección.

Harald V de Noruega había sido ingresado el martes por una "infección" y una "deshidratación", si bien se encontraba en "buen estado". Ante esta situación que atañe al monarca, de 89 años y en el trono desde 1991, el príncipe heredero Haakon figura en el calendario oficial de la familia real como regente hasta el 6 de marzo.