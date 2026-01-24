Rodríguez eleva a 626 los presos políticos excarcelados en Venezuela y pide a la ONU que contraste las cifras de Caracas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez - Europa Press/Contacto/Ding Hongfa

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha elevado este viernes a 626 el número de presos políticos puestos en libertad y ha anunciado que el próximo lunes hablará con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, para pedirle que verifique la lista de personas excarceladas en Venezuela, al tiempo que ha invitado a la oposición a dialogar "por el bien común del país".

"A día de hoy, ya han sido excarceladas 626 personas privadas de libertad", ha informado la mandataria en funciones durante encuentro con todos los sectores políticos del país, lamentando que "hay sectores antipolíticos que no han entendido el momento" y que "persisten en manipular y maniobrar con cifras a través de la mentira".

Así las cosas, Rodríguez ha apelado a "todos los sectores, académicos y no académicos", a reflexionar sobre el sistema judicial venezolano para pensar "un modelo de justicia penal alternativo", al tiempo que ha avanzado su intención de solicitar a Naciones Unidas que contraste --a través de la oficina liderada por Türk-- las cifras ofrecidas por el Gobierno de Caracas.

"¡Ya basta de mentiras, ya basta de mentirle al pueblo venezolano! Debe haber responsabilidad en el ejercicio de la política", ha manifestado antes de incidir en la existencia de campañas que "buscan sembrar mentiras, violencia, odio y muerte", sirviéndose --entre otros-- de algoritmos y redes sociales. "Estamos hartos de estas personas extremistas y fascistas que solamente buscan hacerle daño a nuestro país", ha agregado.

UN DEBATE "NETAMENTE VENEZOLANO"

En este contexto, la presidenta encargada ha instado por primera vez a la oposición a sentarse en su misma mesa para "iniciar un verdadero diálogo político", a fin de mantener "un debate netamente venezolano" en el que se anteponga "la voluntad del pueblo" sobre cualquier orden externa. Un diálogo, en definitiva, "por el bien común" del país y "con resultados concretos".

Rodríguez ha encomendado esta tarea al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a quien ha pedido que "llame inmediatamente al encuentro con todos los sectores políticos del país: sectores políticos coincidentes, sectores políticos divergentes y opositores políticos".

"No se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington ni desde Bogotá ni desde Madrid. No, sea un diálogo político venezolano, nacionalizado", ha sentenciado la mandataria.

Esta comparecencia tiene lugar después de que las autoridades de venezolanas hayan rechazado este mismo viernes las acusaciones sobre la supuesta lentitud en el proceso de excarcelación de presos políticos, afirmando que hasta el momento habían sido liberadas "más de 400" personas, si bien la organización no gubernamental Foro Penal da una cifra apenas superior a 150 liberados.

Caracas ha acometido durante las últimas semanas un proceso de excarcelaciones al hilo del ataque perpetrado el 3 de enero por el Ejército de Estados Unidos, que dejó más de un centenar de muertos y se saldó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a territorio estadounidense y presentados ante un tribunal por cargos de narcoterrorismo.