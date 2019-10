Rohani desvela que hay una grabación de vídeo del ataque contra un petrolero iraní en el mar Rojo

Publicado 14/10/2019 17:32:01 CET

DUBAI, 14 Oct. (Reuters/EP) -

El presidente iraní, Hasán Rohani, ha anunciado que están investigando el ataque con al menos dos misiles del pasado 11 de octubre contra el petrolero iraní 'Sabiti' en el mar Rojo y ha revelado que para ello cuentan con una grabación de vídeo de lo ocurrido.

Rohani ha comparecido este lunes en la televisión pública iraní con una intervención en la que ha asegurado que el ataque no es obra de ningún grupo o facción, sino que es responsabilidad de un Estado.

"Está claro que un régimen ayudado por ciertos estados ha perpetrado este ataque. Estamos estudiando el incidente para esclarecer lo ocurrido", ha indicado. Las conclusiones de la investigación se harán públicas en cuanto termine el proceso. Además, Rohani ha anunciado mayores medidas de seguridad para proteger a los petroleros iraníes.

Este domingo el ministro de Asuntos Exteriores saudí, Adel al Yubeir, aseguró que su país no es responsable del ataque. "No nos comportamos así en absoluto. Así no es como funcionamos y no lo hemos hecho nunca", ha afirmado Al Yubeir en declaraciones a la prensa desde Riad. "La noticia no está completa. Esperemos y averigüemos lo que ocurrió antes de llegar a conclusiones", ha argumentado.

Este incidente tensa aún más la relación entre Arabia Saudí e Irán después del ataque del pasado 14 de septiembre contra dos importantes refinerías saudíes de las que Riad acusa a Teherán. Sin embargo, Irán señala a las milicias huthis como autoras del lanzamiento de los misiles.

En cuanto al programa nuclear, Rohani ha explicado que seguirán retirándose progresivamente de los compromisos adquiridos conforme al acuerdo nuclear de 2015 en respuesta a la retirada unilateral de Estados Unidos. Rohani espera que así la UE cumpla con sus compromisos y proporcione una vía alternativa a las sanciones norteamericanas.

Además, Rohani ha anunciado que Irán comenzará a trabajar en el desarrollo de centrifugadoras de enriquecimiento de uranio más avanzadas.