Rompe el diálogo entre el Gobierno boliviano y los sindicatos docentes por la descentralización de los institutos

Archivo - Miembros del sindicato de docentes urbanos de Bolivia se manifiestan por las calles de La Paz durante una huelga nacional de 48 horas, en protesta contra la propuesta del Gobierno de descentralizar los institutos de formación técnica - Alexis Gomez / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las negociaciones entre el Gobierno de Bolivia y los sindicatos docentes se han estancado tras la propuesta gubernamental de descentralizar los institutos, una medida rechazada por profesores y estudiantes en medio de una huelga nacional en defensa de la educación pública.

"Hemos roto la mesa de diálogo porque una autoridad debe respetar actas de acuerdo, nosotros nos hemos sentado el 16 de mayo y se deben respetar, lamentamos que la autoridad en vez de cumplir hacen lo contrario", ha declarado una de las dirigentes del sindicato, Miriam Ayala.

Ayala ha denunciado el incumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno boliviano el pasado mes de mayo de no ejecutar la descentralización, por lo que ha exigido reunirse directamente con el presidente, Rodrigo Paz, tras desestimar la interlocución del ministro de Educación, Erick Sanjines.

"Vamos a evaluar los siguientes pasos, siguen los piquetes de huelga, vamos a exigir un diálogo con el presidente. El ministro ha reconocido que no tiene competencia", ha asegurado la dirigente sindical.

El sector educativo mantiene la huelga en rechazo al anteproyecto de descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos promovido por el Ejecutivo, una medida que motivó el pasado miércoles una reunión entre el Ministerio y los actores sociales bajo la mediación del Defensor del Pueblo.

Sin embargo, el encuentro concluyó sin acuerdo después de que Sanjines alegara que no estaba en sus manos definir la continuidad de la norma al asegurar que "no es su competencia".

Este viernes se cumplen once días de huelga de hambre por una parte del profesorado en rechazo a la medida planteada por el Gobierno liderado por Rodrigo Paz.