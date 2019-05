Rousseff confía en que Lula pueda repetir como presidente de Brasil pese a las condenas por corrupción

Publicado 15/05/2019 13:41:32 CET

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La ex presidenta brasileña Dilma Rousseff ha considerado que su mentor político y antecesor en el cargo, Luiz Inácio Lula da Silva, podría volver al Palacio de Planalto, a pesar de que ya ha recibido dos condenas por corrupción y tiene otras causas judiciales pendientes.

"Esta opinión es exclusivamente mía, pero creo que ese plazo lo tiene", ha dicho Rousseff al ser preguntada en una entrevista concedida a la agencia de noticias rusa Sputnik sobre la posibilidad de que Lula vuelva a la Presidencia de Brasil a medio o largo plazo.

Lula, que según Rousseff "está absolutamente en forma", está recluido en la cárcel de Curitiba desde abril de 2018, donde purga dos condenas de doce y ocho años de prisión por el escándalo de corrupción de 'Lava Jato', a la espera de que se resuelvan los otros casos.

El sucesor de Rousseff a los mandos del gigante suramericano, Michel Temer, también está investigado por 'Lava Jato'. Fue detenido el pasado 9 de mayo como líder de una "organización criminal" que, de acuerdo con la Fiscalía, cobraba por favores políticos.

"No sentí nada (cuando fue detenido)", ha contestado interrogada sobre Temer. En su opinión, es un personaje "mediocre" que ya no tiene relevancia en la política brasileña. "Creo que será juzgado por la Historia", ha remachado la líder izquierdista.

Rousseff, a quien la Justicia también ha rondado sin que hasta ahora se haya traducido en una acusación formal, fue cesada en un 'impeachment' por las irregularidades contables de su Gobierno. Su caída propició el ascenso de Temer, que era su vicepresidente.

También se ha referido al actual mandatario, Jair Bolsonaro. "Al contrario de lo que muchos en el centro-derecha pensaban (...) No es domesticable", ha indicado. "Históricamente los neofascistas no son domesticables, no tienen el chip de la moderación", ha apostillado.

Rousseff ha lamentado "el grado de absoluta irresponsabilidad que existe en este Gobierno" porque "no tiene un proyecto claro para Brasil. "Él habla para un segmento, (...) el 20 por ciento" del electorado que le dio la victoria, ha señalado.