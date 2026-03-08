Las RSF acusan al Ejército sudanés de matar a 34 civiles en un ataque contra un mercado en Kordofán

Archivo - Ataque de un dron en Sudán (archivo) - Europa Press/Contacto/Sudanese Ministry of Energy

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 34 personas han muerto y 63 más han resultado heridas en un ataque sobre un mercado de la localidad de Abú Zabad, en el estado de Kordofán, en el centro de Sudán, un ataque que las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido han atribuido a las Fuerzas Armadas sudanesas con las que libran una guerra civil.

"El Ejército atacó a los civiles en la localidad de Abú Zabad, Kordofán, empleando drones y mató a 34 civiles e hirió a otros 63, la mayoría mujeres y niños", ha informado en redes sociales la Alianza Fundadora de Sudán, brazo político de las RSF.

La Alianza ha acusado de "genocidio y limpieza étnica" a las Fuerzas Armadas sudanesas. "Atacar con drones a civiles desarmados en sus aledas, ciudades y campamentos es un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad", ha denunciado el portavoz de la Alianza, Alaaeldin Auad Nugud, antes de arrogarse el derecho a "responder a estos ataques".

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.