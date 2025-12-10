Las RSF denuncian "decenas" de muertos en un ataque del Ejército contra el principal yacimiento de petróleo de Sudán

Archivo - Bandera de Sudán en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han denunciado la muerte de "decenas" de personas en un ataque del Ejército de Sudán contra el principal yacimiento petrolero del país, tomado recientemente por el grupo y situado cerca de la frontera con Sudán del Sur, sin que Jartum se haya pronunciado por ahora sobre estas acusaciones.

Las RSF han hablado en un mensaje en su cuenta en Telegram de "un ataque terrorista" con un dron de fabricación turca contra el yacimiento de Heglig, "con la intención de destruirlo", antes de asegurar que las víctimas son "ingenieros y trabajadores del campo, líderes de la administración local y soldados de las fuerzas de protección y seguridad de Sudán del Sur y las RSF".

Así, han apuntado que el ataque "ha destruido varias instalaciones vitales" y han recalcado que "este acto de agresión supone una violación flagrante de las normas y leyes internacionales, así como una amenaza directa a la seguridad y la estabilidad en la región", al tiempo que han achacado lo sucedido a "la profunda frustración y el colapso interno" del Ejército por sus "derrotas diarias".

"Nuestras fuerzas advierten de las graves consecuencias de tolerar estos ataques, que suponen un riesgo directo a la seguridad de esta instalación petrolera vital, que supone un salvavidas económico compartido con el hermano pueblo de Sudán del Sur, que depende en gran medida del flujo del petróleo a través del territorio sudanés", han explicado.

En este sentido, han reclamado a la comunidad internacional que "asuma totalmente sus responsabilidades a la hora de condenar este ataque atroz y adoptar acciones inmediatas para poner fin a estos actos hostiles, que suponen una violación flagrante de la tregua humanitaria declarada por nuestra parte", a la que el Ejército no se sumó.

"Nuestras fuerzas afirman su total capacidad de dar protección total al yacimiento, garantizar la seguridad de los civiles y proteger las instalaciones contra taques futuros", han manifestado, al tiempo que han advertido al Ejército contra "persistir en estos ataques bárbaros" e insistir en su "derecho inherente a responder" frente a "cualquier agresión" por parte de las Fuerzas Armadas.

Las autoridades sudanesas no se han pronunciado sobre el ataque, si bien fuentes gubernamentales de Kordofán Sur han especificado que el objetivo fue lanzada contra una localidad situada cerca del yacimiento y se saldó con la muerte de siete líderes comunitarios y "decenas" de miembros de las RSF, según el portal sudanés de noticias Sudan Tribune.

El campo petrolero es el principal centro de procesamiento de las exportaciones de petróleo de Sudán del Sur, que supone casi la totalidad de los ingresos de Yuba por exportaciones, dada su dependencia del mismo, por lo que está por ver la reacción de las autoridades sursudanesas a la toma del mismo por las RSF, que previamente habían lanzado ataques con drones contra el lugar, provocando una suspensión de operaciones en agosto.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.