Rubio afirma que EEUU decidió atacar Irán por las pretensiones de Israel de bombardear el país centroasiático

Rescatistas y residentes locales intentan rescatar a los heridos de entre los escombros de una escuela primaria femenina atacada en Minab, provincia de Hormozgán, en el sur de Irán - Europa Press/Contacto/Mehr News Agency

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha declarado este lunes que los bombardeos de su país contra Irán iniciados el pasado sábado fueron provocados por las pretensiones de su aliado en Oriente Próximo Israel para atacar territorio iraní y la posible respuesta de Teherán ante tal agresión.

"Estaba clarísimo que si Irán era atacado por cualquiera --Estados Unidos, Israel o cualquiera-- iban a responder, y responderían contra Estados Unidos", ha afirmado en declaraciones a la prensa desde el Capitolio.

"Sabíamos que habría una acción israelí. Sabíamos que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses. Y sabíamos que si no los perseguíamos preventivamente antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas y quizás incluso más muertos", ha agregado en este el jefe de la diplomacia estadounidense.

Rubio ha defendido que el presidente Donald Trump ha tomado una "sabia decisión" al ordenar los bombardeos contra el país centroasiático alegando que, de lo contrario, "todos estaríamos aquí respondiendo preguntas sobre por qué sabíamos eso, que sufriríamos más bajas y quizás incluso más muertos".

El dirigente de la cartera diplomática ha hecho estas declaraciones al término de una sesión en la que ha informado al Congreso estadounidense sobre la campaña de ataques que, junto a Israel, ha dejado al menos 550 muertos en Irán, de acuerdo a la Media Luna Roja iraní.

Su homólogo iraní, Abbas Araqchi, ha respondido a estos comentarios con un mensaje en X donde ha denunciado que "Rubio admitió lo que todos sabíamos: Estados Unidos ha entrado en una guerra por elección en nombre de Israel".

"Nunca existió la llamada 'amenaza' iraní", ha agregado en un breve mensaje en el que el ministro de Exteriores ha señalado que "el derramamiento de sangre tanto estadounidense como iraní es responsabilidad de los partidarios de 'Israel primero'", en clara alusión al eslogan reiterado por la Casa Blanca de Donald Trump de "América primero".