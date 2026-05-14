Rubio avanza que EEUU tratará de convencer a China para que juegue un papel "más activo" en cuanto a Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Stefano Costantino

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha señalado este miércoles que la Administración estadounidense tratará de convencer a la china de que esta última ostente un rol "más activo" con relación a la guerra en Irán y las negociaciones que la rodean en pro de ponerle fin a la misma.

Asegurando haber trasladado a las autoridades chinas unos argumentos que espera sean "convincentes", el jefe de la diplomacia norteamericana ha avanzado que el gigante asiático tendrá la oportunidad de jugar dicho rol "más activo" cuando se presente "a finales de esta semana" en Naciones Unidas "una resolución que condena a Irán por lo que está haciendo en los estrechos". Todo ello mientras Washington mantiene el cierre perimetral impuesto en el estratégico paso de Ormuz desde hace un mes.

"Les interesa resolver esto", ha considerado Rubio en unas declaraciones a la cadena Fox en las cuales ha puesto de manifiesto su deseo de "convencer" a la Administración china para que "desempeñe un papel más activo para lograr que Irán abandone lo que está haciendo ahora y lo que intenta hacer en el golfo Pérsico".

En esa línea, el jefe de la diplomacia estadounidense ha hecho énfasis en que "los chinos tienen barcos atrapados" en el golfo Pérsico y que han sido objeto de un ataque que ha atribuido a Irán y que, si bien ha considerado que "no fue a propósito", acabó alcanzando a una embarcación con tripulación china.

"Estoy seguro de que Irán no lo hizo a propósito, pero lo hicieron. Ocurrió. Y por eso es por lo que esos barcos chinos están atrapados allí", ha reflexionado el secretario de Estado tras espetar que "establecer un sistema que diga que se va a dejar pasar a ciertos barcos, pero no a otros es más fácil de decir que de hacer".

Rubio ha aludido así al ataque confirmado el pasado 8 de marzo por las autoridades chinas contra un petrolero de las Islas Marshall y tripulación china en el estrecho de Ormuz. Esta coyuntura desató una "grave preocupación" en Pekín, hasta el punto de que el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, puso el foco sobre el "gran número de barcos y tripulaciones que se han visto afectadas por el conflicto y que están varadas en la zona".

Otra de las razones por las cuales Rubio ha defendido su argumento de que a China le interesa que sea resuelta la cuestión de Irán ha sido la de que su economía "está impulsada por las exportaciones". En ese sentido, apuntando que "las economías se están hundiendo debido a esta crisis en el estrecho", el alto funcionario ha augurado que se comprarán "menos productos chinos" y, por ende, las exportaciones del gigante asiático "caerán en picado".

Finalmente, el secretario estadounidense ha rechazado la teoría de que China constituya una "gran fuente de inestabilidad", argüyendo que Pekín, a su juicio, "amenaza con desestabilizar Asia más que cualquier otra parte del mundo porque depende en gran medida del estrecho para su suministro energético".

Las palabras de Rubio, pronunciadas desde el Air Force One --el avión presidencial, que este martes puso rumbo a Pekín en el marco de la visita del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, al país asiático para encontrarse con su par chino, Xi Jinping-- se han producido horas antes de que los dos mandatarios se den cita en una cumbre en Pekín para abordar cuestiones comerciales y la tregua arancelaria, con la situación de Taiwán igualmente sobre la mesa, y con la guerra en Irán sin resolver como telón de fondo.