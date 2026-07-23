Rubio avisa a Irán de que "pagará un precio cada vez mayor" hasta que "entre en razón" y lleguen a un acuerdo

El secretario de EEUU de Estado, Marco Rubio, durante una reunión en los márgenes de la cumbre de la ASEAN. - Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha avisado a Irán de que "pagará un precio cada vez mayor" hasta que se avenga a pactar un acuerdo con Estados Unidos para la reapertura del paso de Ormuz y el control de su programa nuclear, incidiendo en que Teherán "suplica" mantener negociaciones pero no muestra compromiso para alcanzar un acuerdo.

"Irán nos está suplicando, tanto de forma directa como indirecta", ha asegurado en declaraciones desde Manila, donde ha participado en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), si bien ha señalado que a tenor de la tensiones en Ormuz y los ataques a la navegación comercial "parece que no están preparados para llegar a un acuerdo".

"Seguirán pagando un precio. Y cada noche ese precio aumenta más y más. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Y quizá dentro de unos días estén listos para llegar a un acuerdo cuando se den cuenta de que esta no es una estrategia ganadora para ellos", ha resumido el jefe de la diplomacia estadounidense sobre la oleada de ataques del Ejército de Estados Unidos, que ha llevado a cabo su duodécima noche de ataques contra Irán.

"La idea es que esto no va a continuar de esta manera. El precio seguirá aumentando cada noche hasta que entren en razón. En este momento, al parecer, todavía no han entrado en razón", ha indicado sobre el enfoque hacia Irán, donde las partes han intercambiado golpes en medio de un aumento de las tensiones en torno a Ormuz.

Rubio ha indicado así que por el momento Teherán no está preparado para llegar a un acuerdo "que esté dispuesto a cumplir". "El problema es que, cada vez que estas personas hacen un acuerdo, o lo incumplen o, después de firmarlo, quieren cambiar sus términos. Así que probablemente todavía no estén listos para llegar a un acuerdo, pero lo estarán pronto", ha señalado.

Así ha respondido a las autoridades iraníes, que dijeron que responderán a los ataques estadounidenses y que su política es "ojo por ojo", asegurando que la doctrina de Donald Trump es "cabeza por ojo". "Sinceramente, así va a ser. Van a pagar un precio muy alto por las cosas que están haciendo", ha amenazado, incidiendo en que el pulso en Ormuz no le va a salir gratis a la República Islámica.

ATAQUES DE LOS HUTÍES

Sobre la inestabilidad en el mar Rojo tras los ataques de los rebeldes hutíes contra buques mercantes de Arabia Saudí, el secretario de Estado estadounidense ha señalado que espera que "se detengan", tras indicar que los rebeldes yemníes han sido "engañados" por Irán para "meterse en esto", en referencia en el bloqueo naval anunciado contra Riad.

"Los hutíes fueron, en gran medida, inteligentes y se mantuvieron al margen de todo esto durante el conflicto. Pero ahora, al parecer, también se han dejado arrastrar y se están involucrando", ha descrito.

Rubio ha señalado que los ataques a la navegación internacional afectan a todos los actores, y que uno de los buques atacados transporta combustible y navega bajo bandera china. "¿Van a atacar un barco chino y convertir esto en un problema para China?", se ha preguntado sobre las acciones de los rebeldes hutíes.

"Espero que la situación se desescale porque, francamente, creo que los hutíes fueron engañados por los iraníes para meterse en todo esto. Fueron inteligentes al mantenerse al margen, deberían seguir haciéndolo y deberían detenerse", ha recalcado.

Los hutíes han reivindicado varios barcos saudíes en la zona en aplicación del bloqueo naval que venían anunciando durante los últimos días en respuesta a los ataques perpetrados por Estados Unidos contra Irán.