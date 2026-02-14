Rubio desconoce si Rusia "va en serio" a la hora de poner fin a la guerra de Ucrania

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio - Kay Nietfeld/dpa

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha reconocido que a estas alturas todavía no sabe si Rusia está realmente comprometida con las negociaciones de paz con Ucrania y ha avisado a Moscú de que su país seguirá verificando las intenciones rusas sobre una solución a través de la doble vía de la presión y de las negociaciones.

"No sabemos si los rusos van en serio sobre el fin de la guerra", ha admitido Rubio durante una breve sesión de preguntas y respuestas al término de su comparecencia en la segunda jornada de la Conferencia de Seguridad que comenzó el viernes en la ciudad alemana de Múnich.

Rubio ha comentado que las conversaciones trilaterales con Ucrania y Rusia, que conocerán un nuevo episodio la semana que viene, han logrado ciertos progresos en el sentido en que "se han reducido los problemas que deben abordarse para poner fin a esta guerra".

Sin embargo, existe una "mala noticia" al respecto: "Quedan las preguntas más difíciles de responder", en referencia al futuro estatus de los territorios ucranianos conquistados por Rusia durante la guerra, "y todavía queda trabajo por hacer en ese frente".

Por ahora, Estados Unidos quiere verificar "que términos aceptaría Rusia y si estos términos son aceptables a su vez para Ucrania", ha explicado Rubio, en un gesto hacia el Gobierno ucraniano tras meses de dudas sobre la importancia de su papel en las negociaciones.

Rubio ha querido incidir en que la presión sobre Rusia no ha cedido. "Estados Unidos ha impuesto sanciones adicionales al petróleo ruso y en nuestras conversaciones con India, hemos obtenido su compromiso de dejar de comprar más petróleo ruso, mientras que Europa ha tomado sus medidas al respecto", ha comentado el secretario de Estado.

"Seguiremos haciendo todo lo posible para contribuir a poner fin a esta guerra", ha comentado a los asistentes, "porque no creo que nadie en esta sala se oponga a una solución negociada a esta guerra, siempre que las condiciones sean justas y sostenibles".