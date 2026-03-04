Rubio se desdice y niega cualquier peso de Israel en las razones de EEUU para lanzar su ofensiva contra Irán

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha negado este martes haber afirmado en la víspera que Washington emprendió su ofensiva contra Irán por las pretensiones de Israel de atacar territorio iraní, horas después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, haya rechazado esa premisa, alegando que, al contrario, puede que él mismo hubiera "forzado la mano" de Israel.

Tras ello, el jefe de la diplomacia estadounidense ha defendido ante los medios de comunicación que, aunque "pueden tergiversarlo", lo que él declaró fue distinto. "Alguien me preguntó ayer: '¿Entramos por Israel?' (...), y yo dije que no, que esto tenía que suceder de todos modos", ha relatado en la única ocasión en toda su comparecencia en la que ha mencionado directamente al más destacado aliado de Estados Unidos en Oriente Próximo.

Sin embargo, la transcripción de su intervención en la víspera publicada en la página web del Departamento de Estado recoge que Rubio afirmó: "Sabíamos que habría una acción israelí. Sabíamos que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses. Y sabíamos que si no los perseguíamos preventivamente antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas".

"Nosotros, el presidente, decidimos que no nos atacarían primero", ha alegado el secretario de Estado, añadiendo que "si le dices al presidente de Estados Unidos que si no atacamos primero, habrá más muertos y heridos, el presidente actuará primero". "Eso es lo que hizo. Eso es lo que el presidente siempre hará", ha agregado.

A continuación, preguntado por si la ofensiva contra Irán tenía que comenzar el pasado fin de semana ante una posible acción israelí, Rubio ha vuelto a negarlo, argumentando que era "una oportunidad única para tomar medidas conjuntas".

"El presidente ya había tomado la decisión de actuar", ha manifestado al seguir respondiendo a cuestiones sobre el posible peso de las pretensiones militares israelíes en la decisión de atacar al país centroasiático. "El presidente actuó en el momento que nos dio la mayor probabilidad de éxito, y eso es lo que están viendo ahora", ha subrayado.

Al hilo, ha asegurado que "Irán está gobernado por lunáticos, fanáticos religiosos (que) ambicionan tener armas nucleares (y) pretenden desarrollar esas armas nucleares tras un programa de misiles, drones y terrorismo".

"Ahora era el momento de perseguirlos. El presidente tomó la decisión de perseguirlos, quitarles sus misiles, su Armada, sus drones, quitarles la capacidad de fabricar esas armas, para que nunca puedan tener un arma nuclear. Por eso el presidente tomó esta decisión", ha insistido.

Sus palabras, en una atropellada comparecencia ante la prensa con sucesivas interrupciones, llegan horas después de que Donald Trump haya negado que decidiera dar la orden de ataque para evitar que Israel lo hiciera de manera unilateral, tal y como dejó entrever el lunes el secretario de Estado, y sí porque Irán tenía, supuestamente, intención de golpear primero, pese a las negociaciones entre Teherán y Washington, que vivieron una última ronda apenas 24 horas antes de los primeros ataques.

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado incluso que fue él quien habría "forzado" a Israel actuar y no al contrario, sin bien su aliado "estaba listo", como muestra el "muy poderoso impacto" que ha tenido la operación conjunta, según ha destacado.

Las controvertidas declaraciones de Rubio en la víspera llegaron a ser respondidas por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien defendió que "Rubio admitió lo que todos sabíamos: Estados Unidos ha entrado en una guerra por elección en nombre de Israel". "Nunca existió la llamada 'amenaza' iraní", agregó, alegando que "el derramamiento de sangre tanto estadounidense como iraní es responsabilidad de los partidarios de 'Israel primero'", en clara alusión al eslogan del 'trumpismo' "América primero".